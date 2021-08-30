Сегодня Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил саратовский поселок Воробьевка, где многодетным семьям выдают участки под строительство жилья. Мэр Михаил Исаев пояснил, что в Воробьевке 14 домов уже введено в эксплуатацию, еще 140 — строятся. Володин обратил внимание на то, жители поселка должны быть обеспечены инфраструктурой:

—Проект социальной направленности, первый масштабный проект в Саратове, реализуемый для многодетных семей. Давайте проработаем очередность его реализации: обеспечение водой, газом, строительство дорог, садиков, школ, поликлиники. Здесь должны быть зоны отдыха и парковки.

Председатель Госдумы поручил депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву («Единая Россия») разработать проект развития Воробьевки.

—Вы профессионал, занимаетесь строительством, — оценил Володин.

—Мы собирались с жителями Воробьевки. Они озвучили свои пожелания. Это будет новый микрорайон, построенный с нуля, — ответил депутат.

Глава Саратова добавил, что проект будет предоставлен до 1 октября.