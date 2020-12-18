На совещании по вопросам развития сельских территорий обсудили план работы в Багаевке и Красном Текстильщике. Об этом сообщил замглавы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко.

В первом из них отремонтируют дороги на Советской и Почтовой улицах, трассу между Багаевкой и поселком Сельхозтехника, закончат ремонт дороги в Трещихе. Сделают три тротуара на Советской, Мичурина, Юбилейной. Также сделают освещение на Школьной улице и на Центральной в Трещихе.

Будет приведен в порядок двор, который объединяет семь домов в поселке Сельхозтехника и еще одну в центре.

Во втором из них отремонтируют улицу Рабочую, Театральную, Горького и Калинина общей площадью 18,5 тысячи квадратных метров, построят пять тротуаров при подходе к социальным учреждениям на улице Калинина, Горького, Октябрьская, Школьная и Базарная. На улицах Рабочая и Калинина сделают свет, отремонтируют три двора и общественную территорию у площади на Школьной улице 12.

Заменят 500 метров водопроводных и 600 метров канализационных сетей. Приведут в порядок школу и детсад.