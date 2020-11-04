Строительство дороги из Озинок в Перелюб подходит к концу. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
Рабочим осталось лишь сделать планировку полосы отвода.
Напомним, ранее дорога была грунтовая, а во время паводка местные жители были отрезаны от цивилизации. Продукты, почту им переправляли на лодке.
Протяженность новой дороги составляет почти 14 километров. Сейчас даже в плохую погоду или паводок местные жители могут добраться до Озинского района, а шоферам стало быстрее доехать до Саратова.
В Нижней Покровке сделали тротуары и освещение.
Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В его рамках привели в порядок более 200 километров дорог.