Строительство дороги из Озинок в Перелюб подходит к концу. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Рабочим осталось лишь сделать планировку полосы отвода.

Напомним, ранее дорога была грунтовая, а во время паводка местные жители были отрезаны от цивилизации. Продукты, почту им переправляли на лодке.

Протяженность новой дороги составляет почти 14 километров. Сейчас даже в плохую погоду или паводок местные жители могут добраться до Озинского района, а шоферам стало быстрее доехать до Саратова.

В Нижней Покровке сделали тротуары и освещение.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В его рамках привели в порядок более 200 километров дорог.