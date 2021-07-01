Депутат и координатор местного партийного проекта «Дорога к школе» Александр Трухманов совместно с заместителем главы Энгельсского района по социальной сфере Иваном Дзюбаном, а также представителями комитетов ЖКХ, образования и общественности провели мониторинг действующих работ по ремонту дорожного полотна на улице Минская.

— Дорожные работы ведутся непосредственно у МОУ СОШ №32. Подрядчик уже сделал фрезерование верхнего слоя и приступил к замене бордюрного камня. От родителей сегодня также прозвучал вопрос о строительстве остановочной площадки для маршрутного такси. Отмечу, что это важная часть инфраструктуры, которая несомненно должна быть учтена при текущем ремонте,- рассказал координатор проекта Александр Трухманов.

Минскую отремонтируют на участке от улицы Краснодарская до проспекта Строителей. По данному направлению ежедневно проезжает более тысячи автомобилей, в том числе общественный транспорт. Работы выполнит подрядчик ООО «НГ групп», общая стоимость работ составит 8,6 миллиона рублей. Окончание ремонта запланировано на конец июля текущего года.

Напомним, что в рамках проекта «Дорога к школе» Энгельсского отделения партии «Единая Россия» в 2021 году будут отремонтированы подъезды и к другим школам района.

В перечень ремонтируемых также включена улица Луначарского возле СОШ №2 на участке от улицы Тихая до улицы Пионерская, улица СХИ возле СОШ №7 на участке от улицы Студенческая к дому №184Д и улица Одесская возле СОШ №16 от улицы Краснодарская до улицы Новороссийская.

Выбор данных участков сделан на основе обращений граждан и личных встреч координатора проекта «Дорога к школе» Александра Трухманова с жителями района.