В этом году будет отремонтирована дорога «Хвалынск — Ивановка — Алексеевка» в Саратовской области.

Эта трасса может стать первым протяженным объектом среди дорог регионального значения, отремонтированных в Саратовской области в этом году.

Протяженность участка, который приведут в нормативное состояние – почти 15 км. На трассе требуется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, установка остановочных павильонов, дорожных знаков, нанесение разметки.

Кроме того, в прошлом году дорожники привели в нормативное состояние 13 км трассы «Хвалынск — Ивановка — Алексеевка».