На сегодняшнем круглом столе в пресс-центре «Комсомольская правда-Саратов» обсудили нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Николай Пантелиди рассказал, что в его рамках построена дорога от министерства обороны. Местоположение трассы неизвестно.

На 2020 год общий бюджет регионального проекта составляет три миллиарда 762 миллиона рублей, из них на Саратов приходится 1,7 миллиарда, 600 миллионов на Энгельс. По километражу нужно сделать 249, 62 и 29 соответственно.

Общее финансирование федерального проекта в регионе до 2024 года составит 42 миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок четверть местных дорог.