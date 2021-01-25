Депутат Саратовской городской думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Доронин о планах по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в Саратове.

— Проблема расселения ветхого и аварийного жилья в течение многих лет в Саратове стоит остро, особенно в Заводском районе. Тысячи саратовцев десятилетиями ждут возможности переехать в современные комфортные квартиры, где не капает с потолка, действуют инженерные системы и отсутствует угроза жизни и здоровью. Муниципалитет не в силах самостоятельно в короткие сроки расселить всех, кто в этом нуждается. Благодаря активному участию председателя Государственной думы Вячеслава Володина у города появляется уникальная возможность завершить программу переселения на четыре года раньше запланированного срока и порадовать жителей старых многоквартирных домов, а это порядка двух тысяч саратовских семей, новыми квартирами уже до конца этого года. На освободившихся после сноса домов земельных участках в соответствии с действующим законодательством муниципалитет получает возможность построить новые школы, детсады или поликлиники, организовать зелёные уголки или места для занятия спортом. Такая мощная поддержка даст новый облик тем микрорайонам Саратова, которые сейчас представляют собой унылый ландшафт старой застройки. Это большой рывок как для повышения уровня жизни отдельных категории саратовцев, так и для города в целом, — считает депутат.