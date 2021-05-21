Депутат городской думы Вячеслав Доронин принял участие в онлайн-голосовании.

— Технологии не стоят на месте. Замечательно, что мы все вместе можем решить, какой именно облик примут общественные пространства, ведь они одинаково востребованы абсолютно всеми поколениями жителей. Наш город уже не первый год участвует в программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которой были отремонтированы десятки скверов, парков, общественных территорий, среди которых любимые всеми горожанами проспект и площадь Кирова, бульвар на улице Рахова и другие. В каком городе жить – решать жителям. Саратов – наш общий дом, и то, как он будет развиваться, зависит только от нас. Я считаю, что принять участие в голосовании должен каждый из нас. Отдав свой голос за проект благоустройства, мы показываем заинтересованность в развитии. Я обращаюсь ко всем горожанам — уделите несколько минут вашего времени и примите участие в голосовании, сделать это можно на сайте, — отметил Вячеслав Доронин.