Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел часть строящейся масштабной развязки в Вольском районе в обход станции Сенной и призвал ускориться, чтобы объект был сдан в августе. Ведь именно в это время многие поедут в Крым, Сочи, Ставропольский край.

Напомним, много лет водители проводили часы в заторах из-за пробок, которые образовывались из-за железнодорожных составов, идущих через единственный переезд.

Отметим, финансирование работ идет из федерального бюджета. Будет построена четырехполосная дорога, путепроводы и мосты, к населенным пунктам сделают подъезды, оборудуют остановки для автобусов и подземные переходы.