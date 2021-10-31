Сомнительное украшение улицы ко Дню народного единства появилось в Саратове.

Горожане опубликовали в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте фотографии возле городского парка на пересечении улицы Рахова и Весеннего проезда.

На снимках хорошо видно, как в дорожную колдобину насыпали щебень и, не закатав асфальтом, поставили на это место подставку с флагами цветов российского триколора. Причём, конструкция закреплена лишь несколькими кирпичами, положенными сверху, и в любой момент может упасть.

«Дыру закрыли», — подытоживает автор поста.

«Патриотично», — иронизируют в комментариях пользователи.

Фото: соцсети