Ночное дежурство инспекторов ГИБДД в Дергачевском районе выдалось неспокойным. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Не захотел останавливаться водитель ВАЗ-2109, который резко набрал скорости и пустился вперед.

За ним организовали погоню, злоумышленник выезжал на полосу для встречного движения и совершал опасные маневры, даже предупреждения о применении оружия на него не действовали.

После выезда за пределы жилых кварталов один из полицейских несколько раз выстрелил по колесам машины, злоумышленника все-таки поймали.

Его привлекли к административной ответственности.