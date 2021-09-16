15 сентября жители Заводского района пожаловались в социальных сетях на недочеты при укладке нового асфальта.

По словам очевидца, на Ростовской, 7 при ремонте дороги сломали колодец, откинули в сторону, прикрыли яму картонкой и сверху положили дорожное покрытие.

После этого асфальт начал проваливаться, по этому месту часто ходят люди, в том числе и дети в школу.

—Надеюсь, этот пост заметит администрация и решит проблему, пока не случится беда, — пишет горожанин.

В то же время на Пономарева проблемы с ливневкой – в неё ничего не стекает. А лужу мешают обойти две брошенных машины, которые никто не забирает на металлолом.