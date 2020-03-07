Дорожные знаки для Энгельса будут возить из Самары. Об этом стало известно по итогам аукциона на сайте Госзакупок.

Энгельсские чиновники хотели закупить порядка 369 новых дорожных знаков и готовы были потратить на это 1,25 миллиона рублей. В конкурсе участвовали четыре кандидата, в том числе из Саратова, Москвы и Свердловской области.

Однако победителем выбрали ООО «Строительная компания «Гамма», которое снизило начальную стоимость почти в полтора раза — до 864,8 тысяч рублей.

Из открытых источников известно, что выбранный подрядчик зарегистрирован в 2008 году в Самаре. Его уставной капитал составляет всего десять тысяч рублей, а основной вид деятельности — производство изделий из недрагоценных металлов.

Владеет и руководит предприятием Марина Тургенева, которая раньше занималась розничной торговлей продуктов питания и табака.