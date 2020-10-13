С завтрашнего дня, 14 октября, директором МБУ «Дорстрой» станет Юлия Иванова, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

До этого она с 2018 года возглавляла МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города».

Сообщается, что у Юлии Ивановой высшее экономическое образование, закончила Международную академия бизнеса и управления. В течение 12 лет трудового стажа она успела поработать в службе судебных приставов, а также в различных коммерческих структурах.

Напомним, бывший директор «Дорстороя» Александр Гусев перешел в кресло начальника комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова, которое освободилось после увольнения Сергея Кузнецова.