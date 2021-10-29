Ситуацию с «экспресс-лечением» от ковида в Балашове покомментировали в областном минздраве.

Советник министра областного здравоохранения Александр Колоколов сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» по данному факту следующее:

— По анонимному сообщению лечения в Балашове от коронавирусной инфекции вот что можно сказать.

Хотелось бы, чтобы люди своих имен не скрывали, если пишут такие сообщения в социальных сетях. Что скрывать? Давайте по каждому конкретному случаю разбираться.

Поскольку никакой конкретики нет, скажу следующее: госпитализация и нахождение больных в стационарных условиях осуществляется по показаниям, то есть когда у человека есть определенная доля поражения внутренних органов и систем организма, когда сатурация сильно упала и еще ряд факторов. При лёгкой и относительно средней форме течения коронавирусной инфекции, опять же при тех показателях, указанных в анонимном сообщении, лечение может осуществляться в амбулаторных условиях под контролем врача-терапевта из поликлиники.

Но поскольку нет конкретной фамилии пациента, мы не можем сказать, что там у него происходит.

Однако мы готовы вмешаться и разобраться, если, действительно, к больному человеку врач не приходит. Готовы связаться с районной больницей и направить к человеку терапевта.

Кроме того, у нас предусмотрено обеспечение больных с ковидом, находящихся на домашнем лечении, бесплатными лекарственными препаратами. Их состав и количество определяет лечащий врач.