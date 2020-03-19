Участники досрочного периода ЕГЭ смогут сдать экзамены в основной период. Информация об этом появилась на сайте регионального минобраза.

По плану, досрочный экзамен должен был пройти с 20 марта по 13 апреля. Однако с распространением пандемии его сроки перенесли на лето. Всего на этот период было зарегистрировано 32 тысячи человек.

Поправки о переносе мероприятия уже утвердили в Минпросвещения и Рособрнадзоре.

— В основном на досрочную сдачу подавали заявки выпускники прошлых лет. Для них будут выделены резервные дни в основной срок, — сообщил врио Рособрнадзора Анзор Мазуев.

Особое внимание будет уделено тем, кто регистрировался на досрочный срок в связи с медицинскими мероприятиями. По словам Музаева, для них экзаменационный пункт развернут в палатах и на дому.