Во Фрунзенский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 50-летняя местная жительница, сообщает УМВД по Саратову.

Женщина пояснила, что неизвестные похитили ее платежную карту и расплачивались ей в течение месяца на заправках. Похититель успел не единожды расплатиться этой картой и нанести ущерб в размере 25,686 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего доставщика бутилированной воды, который сознался в содеянном. Мужчина пояснил, что расплачивался похищенной картой для заправки личного автомобиля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.