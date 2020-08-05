Завершилось расследование уголовного дела в отношении доцента одного из университетов Саратова, который обвинен во взятках, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что с 26 сентября по 6 ноября 2019 года доцент одного из вузов Саратова получил от обучающегося студента взятку в размере 28 тысяч рублей за проставление в зачетке сданного экзамена, без фактической его сдачи.

Спустя пару месяцев, с 19 февраля по 15 марта, тот же преподаватель получил от студента 30 тысяч рублей за проставление результатов преддипломной практики.

Неправомерные действия преподавателя были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности.

На предварительном следствии мужчина признал вину в содеянном. Уголовное дело направлено прокурору для обвинительного заключения.

Напомним, 3 августа информационный портал «Новости Саратова» сообщал еще об одной преподавательнице того же университета, которая тоже обвинена в периодических поборах со студентов.