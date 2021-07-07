Подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2020 года, который ежегодно организуется Фондом развития отечественного образования.

Традиционно конкурс проводится по пяти направлениям: «Педагогика и психология», «Гуманитарные науки», «Экономика и управление», «Юриспруденция» и «Дизайн, реклама и компьютерная графика».

Лауреатом конкурса в направлении «Юриспруденция» стал доцент кафедры теории государства и права СГЮА Анатолий Михайлов с работой «Теория юридической ответственности: учебное пособие».

Стоит отметить, что в прошлом году лауреатом данного конкурса с монографией «Иск и исковая форма защиты в гражданском процессе» стал авторский коллектив ученых кафедры гражданского процесса СГЮА под руководством профессора Оксаны Исаенковой.