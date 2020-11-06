Суд признал доцента одного из вузов Саратова виновным в получении взяток. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что с 26 сентября по 6 ноября 2019 года он получил от одного из студентов 28 тысяч рублей. Деньги перечислили на его счет за проставление экзамена.

С 19 февраля по 15 марта 2020 года мужчина получил уже 30 тысяч рублей за запись в зачетке о преддипломной практике.

Мужчине дали 3,5 года условного срока, оштрафовали на 300 тысяч рублей и запретили заниматься деятельностью, связанной с оценкой знаний на два года.