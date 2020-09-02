Вчера в Балаково мошенники ловко обманули пенсионерку и ее сына, сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В 12 часов в квартиру к 87-летней жительнице Балакова позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили, что ее внук попал в ДТП и для спасения его от тюрьмы требуется 200 тысяч рублей. Напуганной пенсионерке пригрозили даже не сметь звонить внуку, иначе ситуация только усугубится.

В квартире в этот момент с пенсионеркой находился ее сын – отец «виновника аварии». Вместе они решили, что необходимо выполнить все указания неизвестных. Пенсионерка направилась в банк и сняла со своего счета 200 тысяч рублей. Затем эти деньги она передала через щелку в двери неизвестному, который пришел к порогу квартиры.

Все это время сын пенсионерки наблюдал в окно, как мошенник вместе с деньгами садится в машину и уезжает в неизвестность. Только после этого он решился позвонить своему сыну, который сказал, что с ним все в порядке. Более того, все это время он провел на работе, а его машина стояла припаркованной на стоянке.

Тогда пенсионерка поняла, что ее наглым образом обманули мошенники, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.