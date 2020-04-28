Ещё одной жертвой мошенников стало саратовская пенсионерка. Ей на мобильник также позвонила неизвестная, которая представилась якобы сотрудницы службы безопасности одного из банков.

Потерпевшая заверила, что является клиентом другой финансово-кредитной организации, после чего незнакомка переключила её на сотрудника обслуживающей компании. Другая собеседница пояснила 65-летней женщине, что на неё пытаются оформить кредит на 270 тысяч рублей. Для предотвращения этой операции пенсионерку убедили прийти в банкомат на улице Белоглинская, взять новый логин и пароль, а затем сообщить их звонившей.

Кроме того, жертву убедили снять деньги с другой карты и перевести их на указанный номер телефона. Доверчивая пенсионерка выполнила все указания аферистов, перечислив на их счёт 315 тысяч рублей.

После этого псевдо сотрудники банка перестали выходить на связь, а потерпевшая, поняв что её обвели вокруг пальца, обратилась в полицию.