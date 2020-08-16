В отделение полиции обратилась 69-летняя женщина с заявлением о краже денег с ее карты, сообщает УМВД по Саратову.

Заявительница рассказала, что ей позвонили мнимые сотрудники банка и предупредили о подозрительных действиях с ее банковской картой. Испуганная женщина подтвердила, что не списывала деньги со своей карты.

Тогда сотрудники банка предложили защитить сбережения женщины, для этого нужно было всего лишь сообщить данные карты и индивидуальный код в sms-сообщении. Когда доверчивая женщина перечислила все данные, с ее счета вдруг списались 151,533 тысячи рублей.

По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело.