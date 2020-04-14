Саратовчанка обратилась в полицию и сообщила, что перечислила мошенникам крупную сумму денег.

По информации ГУ МВД, аферисты действовали по уже известной схеме. 41-летней женщине позвонили якобы из банка и сказали, что на нее оформлен кредит. Для его аннулирования требовалось всего лишь сказать четыре последние цифры карты и трехзначный код на обратной ее стороне. Мошенники не забыли и убедить даму назвать все пароли из смс-сообщений.

Только после проделанных махинаций доверчивая саратовчанка не аннулировала кредит, а наоборот его взяла на сумму 228,218 тысячи рублей. Впоследствии 218,677 тысячи рублей были переведены неизвестными на различные сайты.

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