Вчера днем с заявлением об ограблении в Энгельсскую полицию обратился 18-летний житель города Тольятти Самарской области. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Гость Энгельса рассказал, что на улице двое неизвестных молодых людей попросили у него телефон, якобы для совершения звонка. На деле же это был лишь предлог для дальнейшего открытого хищения чужого имущества. Неизвестные убежали с телефоном доверчивого тольяттинца.

Полицейские быстро отыскали нарушителей порядка – двух 20-летних местных жителей, которые благополучно сдали телефон в ломбард. Уже возбуждено уголовное дело, правда, только один парень пока фигурирует в нем в качестве подозреваемого. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.