Сегодня, 24 июня, на Театральной площади Саратова прошло торжественное шествие гарнизонных войск в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне.

Как сообщил корреспондент информационного портала «Новости Саратова», мероприятие началось в 10:00. Не помешала этому даже разгулявшаяся непогода. Пролетели три стратегических бомбардировщика, прошли различные виды войск.

— 75 лет назад прошел исторический парад в честь победы над жестоким врагом. Наши отцы, деды, прадеды сохранили мир, спасли отечество. Здесь сегодня в непростое время парад состоится. От лица потомков героев-победителей, от лица всех жителей Саратовской области на площади пройдут войска саратовского гарнизона. Трансляция этого торжества ведётся на весь регион. Мы все помним бессмертный подвиг героев войны. Это наш долг перед всеми, кто сражался на передовой, трудился в тылу. Это дань уважения и благодарности тем, кто победил в ВОВ. Низкий поклон ветеранам, слава защитникам родины, — сказал в приветственной речи губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Вечером горожан ждет салют. Тем, кто живет рядом с Соколовой горой, повезло — они могут глянуть его из окна, для остальных организуют онлайн-трансляцию в Instagram главы Саратова Михаила Исаева.