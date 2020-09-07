Предстоящая неделя не обещает порадовать теплой погодой жителей Саратовской области, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 7 и 8 сентября, жители Саратовской области еще смогут насладиться теплыми днями – столбики термометров поднимутся до 24 и 29 градусов тепла.

Однако, уже в среду на регион обрушатся осадки и даже грозы со шквалистым ветром в 10-15 метров в секунду. В дождливые дни воздух прогреется лишь до 22 градусов тепла.

В конце недели дожди уже прекратятся, к выходным вновь потеплеет до 24 градусов тепла.