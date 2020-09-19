Сегодня, 19 сентября, в Саратовской области ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем в регионе будет облачно и дождливо, температура прогреется до 17 градусов тепла, а порывы северо-западного ветра достигнут 18 метров в секунду.

К ночи дождь в отдельных районах усилится вместе с грозой. Температура воздуха опустится до 12 градусов тепла, а в пониженных местах – до 2 градусов. С усилением дождя южный ветер тоже достигнет порывами до 20 метров в секунду.

В Саратове тоже будет довольно пасмурно, температура воздуха поднимется не выше 17 градусов тепла, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 15 метров в секунду.