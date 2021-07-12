Житель Лысогорского района 120 часов благоустраивал муниципалитет за нанесение побоев в результате бытового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

В связи с тем, что двое потерпевших получили телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, мужчину привлекли к административной ответственности – 120 часам общественных работ.

Отбывать наказание драчуна направили в местное муниципальное предприятие, где он под контролем судебного пристава безвозмездно занимался работами по благоустройству.