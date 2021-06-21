В ночь с субботы на воскресенье в Саратове на проспекте Кирова у бара «Ломоносов» произошла драка.

Как сообщают очевидцы, причиной столкновения интересов 18-летнего и 24-летнего парней стала девушка.

Старший из них вонзил в оппонента нож, его задержали и продержали до середины следующего дня в отделе полиции №6. На него завели уголовное дело по пункту «З» части 2 статьи 111. Об этом сообщили в городском УМВД.

Правоохранители отметили, что драка была вовсе не массовая, как писали в некоторых СМИ. В конфликте фигурировали только двое человек, с одним из которых была группа товарищей. Но друзья не присоединились к «разбору полетов».