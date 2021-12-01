В первый зимний месяц пользователи цифрового видеосервиса Wink встретятся с

супергероями, прикоснутся к тайнам северных мифов и откроют смешное в

страшном. В списке эксклюзивных новинок — жанры и сюжеты для любого возраста.

Открывает подборку отечественный взгляд на самую известную вампирскую

историю. Но если во всем мире вампиры обычно становятся героями фильмов

ужасов, то российский фильм «Дракулов» (16+) — это комедия. К тому же за образ

графа-кровопийцы отвечает Михаил Галустян, а значит, это точно не очень

страшное кино. Живущий в мрачной усадьбе Дракулов задумывает сменить

обстановку и купить дом в Москве. В столицу граф отправляется не только

осмотреть новый особняк, но и заполучить новую жертву. Детали сделки

пользователи Wink смогут узнать с 21 декабря.

Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил

загадку. Режиссер триллера «Ледяной демон» (16+) Иван Капитонов перенес в

наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь

замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Муж Тани (Ольга

Ломоносова) бесследно пропал в горах много лет назад, за это время выросла дочь,

которая почти не помнит отца (Андрей Марусин). Спустя 10 лет его находят в снегах

в странном состоянии, напоминающем кому. Рада ли семья, где уже есть другой

мужчина, такому возвращению, зрители узнают 4 декабря.

Иные духи действуют в исторической драме «Тыгын Дархан» (16+), снятой по

книгам якутского народного писателя Василия Яковлева-Далана. Картина отправит

зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от

междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить

разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться

властью: их коварные интриги разгневали духа войны. В видеосервисе Wink эпос,

продолжающий линейку ярких фильмов якутского кинематографа, эксклюзивно

доступен с 2 декабря.

Список зарубежных цифровых премьер открывает первый режиссерский опыт

немецкого актера Даниэля Брюля. В картине «По соседству» (16+) звезда

«Бесславных ублюдков» и «Гуд бай, Ленин!» играет почти самого себя. У его героя-

тезки есть всё: успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья. Перед

очередным кастингом Даниэль заглядывает в бар по соседству, где встречает

немолодого мужчину, странный разговор с которым, похоже, изменит не только

ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Ответ на вопрос, кто этот незнакомец,

— неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази, пользователей

видеосервиса Wink ждет с 16 декабря.

В основе сюжета немецко-австрийской картины «Королевская игра» (16+) лежит

одна из самых известных в мировой литературе антивоенных книг — «Шахматная

новелла» Стефана Цвейга. Действие фильма происходит в Австрии накануне

Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) не успевает покинуть

оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток

отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва несводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы.

Подписчикам Wink эта картина доступна с 9 декабря.

Мультипликационный фильм «Лука» (6+) мгновенно перенесет зрителей всех

возрастов из наступающей зимы в летние каникулы у моря. И хотя происхождение

главного героя — не совсем обычного мальчика Луки — может напомнить историю

Русалочки, как и в любом мультике студии Pixar, зрителей ждет неповторимый и

трогательный сюжет. Всей семьей окунуться в мир детства, а заодно разобраться,

могут ли морские чудовища быть симпатичнее некоторых людей, видеосервис Wink

предлагает со 2 декабря.

Герою Дэниела Крэйга наверняка тоже хотелось размеренной жизни у моря, но в

заключительном фильме агентской саги «Не время умирать» (12+) Бонду снова

пришлось изменить планы. Спасая похищенного ученого, он сталкивается со

смертоносным биологическим оружием и, кажется, вступает в действительно

последнюю схватку. Попрощаться с Джеймсом Бондом (или разглядеть надежду на

продолжение?) пользователи Wink смогут с 8 декабря.

Еще одна суперсхватка ждет поклонников героев комиксов о мстителях в

фантастическом боевике «Черная вдова» (16+). Агенту КГБ Наташе Романофф

(Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться

в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько

рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года.

Присоединиться к героям захватывающего блокбастера подписчики Wink смогут с 16

декабря.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе

правообладателей.