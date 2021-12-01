В первый зимний месяц пользователи цифрового видеосервиса Wink встретятся с
супергероями, прикоснутся к тайнам северных мифов и откроют смешное в
страшном. В списке эксклюзивных новинок — жанры и сюжеты для любого возраста.
Открывает подборку отечественный взгляд на самую известную вампирскую
историю. Но если во всем мире вампиры обычно становятся героями фильмов
ужасов, то российский фильм «Дракулов» (16+) — это комедия. К тому же за образ
графа-кровопийцы отвечает Михаил Галустян, а значит, это точно не очень
страшное кино. Живущий в мрачной усадьбе Дракулов задумывает сменить
обстановку и купить дом в Москве. В столицу граф отправляется не только
осмотреть новый особняк, но и заполучить новую жертву. Детали сделки
пользователи Wink смогут узнать с 21 декабря.
Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил
загадку. Режиссер триллера «Ледяной демон» (16+) Иван Капитонов перенес в
наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь
замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Муж Тани (Ольга
Ломоносова) бесследно пропал в горах много лет назад, за это время выросла дочь,
которая почти не помнит отца (Андрей Марусин). Спустя 10 лет его находят в снегах
в странном состоянии, напоминающем кому. Рада ли семья, где уже есть другой
мужчина, такому возвращению, зрители узнают 4 декабря.
Иные духи действуют в исторической драме «Тыгын Дархан» (16+), снятой по
книгам якутского народного писателя Василия Яковлева-Далана. Картина отправит
зрителей на четыре века назад, во времена, когда якутская земля страдала от
междоусобиц, а Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, пытался объединить
разрозненные племена в союз. Однако не все предводители были готовы делиться
властью: их коварные интриги разгневали духа войны. В видеосервисе Wink эпос,
продолжающий линейку ярких фильмов якутского кинематографа, эксклюзивно
доступен с 2 декабря.
Список зарубежных цифровых премьер открывает первый режиссерский опыт
немецкого актера Даниэля Брюля. В картине «По соседству» (16+) звезда
«Бесславных ублюдков» и «Гуд бай, Ленин!» играет почти самого себя. У его героя-
тезки есть всё: успешная кинокарьера, дом в Берлине, идеальная семья. Перед
очередным кастингом Даниэль заглядывает в бар по соседству, где встречает
немолодого мужчину, странный разговор с которым, похоже, изменит не только
ближайшие планы героя, но и всю его жизнь. Ответ на вопрос, кто этот незнакомец,
— неловкий поклонник, скучающий критик или бывший агент Штази, пользователей
видеосервиса Wink ждет с 16 декабря.
В основе сюжета немецко-австрийской картины «Королевская игра» (16+) лежит
одна из самых известных в мировой литературе антивоенных книг — «Шахматная
новелла» Стефана Цвейга. Действие фильма происходит в Австрии накануне
Второй мировой войны: юрист Йозеф Барток (Оливер Мазуччи) не успевает покинуть
оккупированную нацистами Вену и попадает в застенки гестапо. Барток
отказывается от сотрудничества с гестаповцами. Пытки и одиночная камера едва несводят его с ума, и есть только один способ сохранить разум — шахматы.
Подписчикам Wink эта картина доступна с 9 декабря.
Мультипликационный фильм «Лука» (6+) мгновенно перенесет зрителей всех
возрастов из наступающей зимы в летние каникулы у моря. И хотя происхождение
главного героя — не совсем обычного мальчика Луки — может напомнить историю
Русалочки, как и в любом мультике студии Pixar, зрителей ждет неповторимый и
трогательный сюжет. Всей семьей окунуться в мир детства, а заодно разобраться,
могут ли морские чудовища быть симпатичнее некоторых людей, видеосервис Wink
предлагает со 2 декабря.
Герою Дэниела Крэйга наверняка тоже хотелось размеренной жизни у моря, но в
заключительном фильме агентской саги «Не время умирать» (12+) Бонду снова
пришлось изменить планы. Спасая похищенного ученого, он сталкивается со
смертоносным биологическим оружием и, кажется, вступает в действительно
последнюю схватку. Попрощаться с Джеймсом Бондом (или разглядеть надежду на
продолжение?) пользователи Wink смогут с 8 декабря.
Еще одна суперсхватка ждет поклонников героев комиксов о мстителях в
фантастическом боевике «Черная вдова» (16+). Агенту КГБ Наташе Романофф
(Скарлетт Йоханссон) предстоит не только выполнить спецзадание, но разобраться
в непростой семейной истории. Экранизация этого комикса установила несколько
рекордов сборов и вошла в десятку самых кассовых проектов 2021 года.
Присоединиться к героям захватывающего блокбастера подписчики Wink смогут с 16
декабря.
Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе
правообладателей.