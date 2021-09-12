Житель Энгельса утонул во время ловли раков.

В субботу 11 сентября утром 39-летний мужчина решил поохотиться с другом за раками с лодки. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» рассказали в региональном в СУ СКР.

Раколовы поплыли по Волге и остановились в районе СХИ. Потерпевший в дайверском костюме нырнул в воду. Однако всплывать почему-то не торопился.

Тогда его друг, обеспокоившись длительным отсутствием товарища, вызвал на помощь спасателей, которые нашли дайвера на дне реки.

В настоящий момент выясняются обстоятельства гибели эгельсита.