Вчера, 15 августа, праздновался День археолога. В преддверии праздника журналист информационного портала «Новости Саратова» побывала на раскопках старинного средневекового города Укека.

Многие жители Саратова знают и любят ежегодный Фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Уже в девятый раз фестиваль пройдет на саратовской земле, но только в другом месте. Ранее редакция нашего портала сообщала об этом.

У гостей и жителей города вскоре появится уникальная возможность почувствовать себя настоящими детективами и помочь организаторам разгадать загадки древнего города Увек.

Город Увек – это один из первых урбанистических центров Золотой Орды. В городе трудились самые разнообразные мастера: ювелиры, кузнецы, гончары, кожевники.

За долгие годы раскопок на территории древнего города удалось выяснить немало из его истории. Так, за этот год случилось открытие — в Увеке производили собственные сфероконусы – небольшие сосуды, предназначенные для хранения масел, лекарств, жидкостей. Всего за год было обнаружено больше сфероконусов, чем поступало в музей краеведения почти за полтора века предыдущих исследований.

Археолог, руководитель экспедиций на Увеке, организатор ежегодного фестиваля и директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин показал добытые из раскопок украшения, изготовленные средневековыми ювелирами.

Также Дмитрий Кубанкин показал территорию раскопок и рассказал об особенностях их проведения. Оказывается, раскапывать средневековый город в нынешних условиях довольно непросто, так как часть территорий сейчас занята частными домами. Приходится договариваться с местными жителями, объяснять значимость раскопок и работать буквально у них во дворе. Так или иначе, приходится искать компромисс. Раскопки проводятся тонкими срезами земли приблизительно по 20 сантиметров, чтобы не повредить «находки» — маркеры времени.

Виктория Попова