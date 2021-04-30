Председатель Общественного совета при министерстве культуры Саратовской области Елена Дробышева прокомментировала отчет губернатора региона Валерия Радаева.

— В выступлении губернатора области перед депутатами областной думы были озвучены все знаковые вопросы социальной сферы. Культуре отведена важная роль. Прозвучало главное обращение, которое ждали все представители отрасли. Несмотря на ограничения, Саратовская культура очень достойно прошла этот период. Работники культуры сохранили лучшее, что у нас есть. Да ещё и приумножили свой потенциал в рамках современных цифровых возможностей. Учтены главные направления Нацпроекта Культура: поступление в регионы средств на обновления домов культур, библиотек и музеев в малых городах и сельской местности.

Все показатели национального проекта «Культура» выполнены в полном объеме, а некоторые даже перевыполнены. Удалось построить, реконструировать и отремонтировать Дома культуры, открыть модельные библиотеки, переоборудовать и создать кинозалы и виртуальные концертные залы.

Особое внимание в 2020 году было уделено развитию детского и юношеского творчества. Детские школы искусств и колледж искусств были оснащены музыкальными инструментам, оборудованием и учебными материалами. Это свидетельствует о том , что инициативы реализуются и мы можем говорить о коренных изменениях в культуре, — говорит она.