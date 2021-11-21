Следователи начали проверку по факту гибели в результате пожара 68-летнего мужчины.

По предварительным данным, 21 ноября 2021 года около 2 часов ночи жители поселка Большая Дмитриевка Лысогорского района заметили возгорание частного домовладения, в котором проживал 68-летний мужчина.

Прибывшие по вызову соседей пожарные локализовали возгорания.

После тушения огня в жилой комнате на кровати обнаружено тело хозяина дома со следами термического воздействия, — сообщили в региональном СУ СКР.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Сгоревшее жилище не было электрифицировано и газифицировано.

Обогрев дома осуществлялся дровяной печью, с которой, по предварительной версии, началось возгорания. Точная причина пожара устанавливается, — уточнили следователи.