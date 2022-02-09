В полицию на днях поступило заявление 31-летнего мужчины об угоне его автомобиля «ВАЗ-21124». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Заявитель уточнил, что приехавший к нему в гости друг детства после совместного распития спиртных напитков угнал его машину.

Сотрудниками ГИБДД на въезде в село Большая Рельня обнаружена автомашина с техническими повреждениями. В отдел полиции доставлен ранее судимый 29-летний подозреваемый. Он признался и пояснил, что не справился с управлением и съехал в кювет.

Расследование уголовного дела продолжается.