В пятницу 10 сентября в областном центре прогнозируются серьёзные дорожные заторы.

Как сообщали «Новости Саратова» ранее, днем из-за ДТП встал мост Саратов — Энгельс.

Также осложнено движение на улице Топольчанская, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. А также проводятся ремонтные работы. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

Кроме того, по сообщению компании ПАО «Т Плюс», на пересечении улиц Вольская и Киселева 10 сентября с 20.00 будет перекрыто движение. Здесь «раскопки» завершатся не ранее конца следующей недели, 18 сентября.

В субботу 11 сентября теплоэнергетики будут перекрывать для ремонта коммуникаций пересечение улиц Астраханская и Рабочая с 10.00. Откроют улицы ориентировочно 15 сентября.

На 15.25 пятницы 10 сентября пробки в Саратове уже составляли 7 баллов. Как говорится, ещё не вечер…