В Саратовской области случилось смертельное ДТП, которое унесло сразу несколько жизней. Об этом сообщает региональная госавтоинпекция.

Вчера, около шести вечера на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань 43-летняя женщина, управляя Ford Focus не справилась с управлением и въехала в Skoda Octavia на 692 километре дороги. В результате столкновения 49-летний автолюбитель второй машины и его 34-летняя пассажирка скончались на месте. Прибывшая на место событий бригада скорой помощи госпитализировала с травмами водителя и пассажира Ford. Сейчас выясняются все подробности аварии.

