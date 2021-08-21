Смертельное ДТП произошло у детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, в пятницу 20 августа в Марксовском районе Саратовской области в аварии погибла 26-летняя пассажирка легкового автомобиля.

Поимерно в 17.00 возле детского лагеря «Орленок» легковой автомобиль «Lifan» съехал в кювет, где допустил опрокидывание.

Госпитализированная 26-летняя женщина позже скончалась от полученных травм.

Находившийся в салоне авто 6-летний ребенок был доставлен в лечебное учреждение в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение.

Испугом отделались 40-летний водитель и 14-летний подросток, также ехавший в машине.

Причины аварии выясняют правоохранительные органы.

Фото: ГИБДД региона