Полиция раскрыла разбойное нападение на офис микрозаймов в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

24-летний парень в медицинской маске, белых куртке и трико наставил похожий на нож предмет на сотрудницу учреждения с призывом открыть кассу и отдать ему все деньги.

Перепуганная женщина так и сделала, а злоумышленника вскоре задержали. Он пояснил, что успел потратить похищенные 13 тысяч рублей на себя.

—Думал, грабить не грабить, решил попробовать, забежать, напугать сотрудницу, взять деньги и убежать, — признался он.

Мужчина впервые окажется на скамье подсудимых, ему грозит до десяти лет тюрьмы.