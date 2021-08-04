Еще два дома из старого жилфонда в Саратове признаны аварийными. Об этом распорядился сэр Саратова Михаил Исаев.

Аварийными будут признаны два двухэтажных дома дореволюционной постройки в Волжском районе — на улице Мясницкая, 5, и Комсомольской, 86.

Согласно распоряжению, дома будут снесены до 1 августа 2023 года, а собственникам квартир положено их освободить в течение трех месяцев.

Администрация района будет предоставлять гражданам, проживающим на условиях социального найма, жилые помещения в соответствии со статьей 89 ЖК РФ или, по соглашению с нанимателями, общей площадью менее той, которую они занимали ранее.