Житель Саратова сфотографировал двух автохамов, заблокировавших проход по тротуару у бизнес-центра «Парковский». Фотография доступна в социальных сетях.

Свидетель, пожелавший остаться анонимных, запечатлел два автомобиля, припаркованных на пешеходной зоне на пересечении Рабочей и Хользунова. Один из автомобилей Chevrolet Cruze , второй — «четырнадцатая», или «пятнадцатая» модель ВАЗа.

Как водится, комментаторы поста разделились на два лагеря, одни поддерживают автора и ругают автохамов, вторые обзывают фотографа «стукачом».