Сегодня ночью в Энгельсе Саратовской области на паковке во дворе сгорело две машина, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар начался около часа ночи на парковке многоэтажки №48 на улице Кондакова. Сначала загорелся Ford Focus, а затем огонь с него перекинулся на припаркованный рядом Haval. При пожаре никто не пострадал. его площадь составила около шести квадратных метра. С возгоранием боролся один пожарный расчет.

Сейчас на месте работает следственная группа. которая должна выяснить причину пожара.

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