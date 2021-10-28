ДТП произошло 27 октября в Энгельсе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в местной ГИБДД, в 15.05 у дома № 1/30 на улице Химиков не поделили дорогу «ВАЗ-2110» и «Volksvagen Jetta».

Уточняется, что за рулём отечественного автомобиля находился 20-летний мужчина, а иномаркой управлял более опытный, 43-летний водитель.

Медикам, прибывшим на место происшествия, пришлось оказать помощь молодому водителю и его 52-летней пассажирке. Обстоятельства произошедшего выясняются.