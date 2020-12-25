Два жителя Энгельса Саратовской области предстанут перед судом за вымогательство, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

В декабре 2019 года двое братьев стали участниками конфликта. Спустя некоторое время их вызвали в полицию. Братья озаботились вопросом, кто мог сообщить сотрудникам правопорядка о том, что они принимали участие в потасовке и предположили, что это сделал их 20-летний приятель, в связи с чем, решили разобраться с ним.

В один из дней января 2020 года братья назначили молодому человеку встречу на проспекте Строителей в городе Энгельсе, где предложили ему сесть в салон автомобиля. Там, применяя насилие, а именно, нанося удары руками и ногами по туловищу и ногам, потребовали с него денежные средства в размере 30 тысяч рублей за «слив» информации.

Затем на автомобиле они вывезли молодого человека в гараж своего знакомого. В салоне автомобиля у потерпевшего выпал «шестой» iPhone стоимостью 6,27 тысячи рублей. Для убеждения, братья избили свою жертву монтировкой , после чего закрыли его в гараже и оставили там на ночь, выпустив лишь на следующий день с требованием передать им указанную сумму денежных средств.

Денег у потерпевшего не было, он не смог выполнить их требования и 20 января в утром злоумышленники наведались к нему домой. Не обнаружив у него в квартире каких-либо ценностей, они забрали холодильник марки «Беко» стоимостью 11,645 тысячи рублей.

Братья продолжили вымогательства дальше и мужчина обратился в полицию.

Оба арестованы и ждут суда.