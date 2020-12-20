В Озинском районе Саратовской области выясняют подробности гибели двух братьев, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера вечером в сторожке крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного на удалении около трех километров от поселка Непряхино Озинского района, владелиц фермы обнаружил двоих братьев 34 и 39 не подающих признаков жизни и вызвал бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики констатировали смерть 34-летнего мужчины. Его 39-летний брат был доставлен в лечебное учреждение, где через непродолжительное время скончался.

Следователи выяснили, то сторож КФХ попросил двух братьев, проживавших в поселке Непряхино Озинского района, подменить его. Мужчины согласились помочь. В сторожке они стали готовить еду, но забыли кастрюлю на плите и заснули. Пища в ней пригорела, наполнив дымом помещение сторожки. В это время прибыл хозяин фермы и стразу же вызвал медиков. Однако спасти мужчин не удалось. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения.

Проводится проверка.

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