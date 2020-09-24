Братья из Пугачевского района Саратовской баллистит погибли от угарного газа, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вечером 23 сентября 26 и 31-летний братья вернулись с рыбалки в дом в селе Давыдовка Пугачевского района. Для обогрева помещения они затопили газовый котел. Утром 24 сентября их посетил односельчанин и обнаружил мужчин без признаков жизни, о чем сообщил в полицию. На момент прибытия соседа фитиль газового котла горел. Шибер дымохода был закрыт.

По предварительной версии братья задохнулись. Проводится проверка.

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