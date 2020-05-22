В Саратове ранее судимый мужчина забил битой свой товарища, так же ранее судимого из-за споров об авторитетности в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Саратовского следственного управления.

В квартире на улице Международная в Саратове 8 декабря прошлого года 35-летний мужчина выпивал в компании своих друзей. В разгар веселья 34-летний ранее судимый товарищ решил похвастаться перед друзьями и сказал, что в тюрьме имел высокий авторитет. 35-летнего гостя, который отбыл срок за особо тяжкое преступление, такое заявление пришлось не по нраву, между мужчинами вспыхнул конфликт. В ходе выяснений отношений 35-летний саратовец нанес хвастуну несколько ударов деревянной битой по голове, после чего вынес на его лестничную клетку. В подъезде пострадавшего нашла соседка и вызвала скорою помощь, мужчину увезли в больницу, где через не продолжительной время тот скончался.

Виновника задержали и, несмотря на то, что вину он не признал, суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для признания его виновным. Мужчину приговорили к лишению свободы на 14 лет в исправительной колонии особого режима, также семье погибшего преступнику надо будет выплатить один миллион рублей.