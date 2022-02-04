Смертельное ДТП произошло днем 4 февраля в Лысогорском районе Саратовской области с участием грузовика саратовской сети магазинов «Гроздь».

Как сообщили в региональной ГИБДД интернет-сайту «Новости Саратова», в 16:05 в службу спасения сообщили о столкновении у села Озерки грузовика «IVECO» с логотипом торговой сети «Гроздь» на борту и легкового автомобиля «Датцун».

В результате столкновения смертельные травмы получили два человека из легкового автомобиля.

Тела погибших были деблокированы из покореженной машины спасателями с помощью гидравлического инструмента.

Уточняется, что погибли мужчина и женщина. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.