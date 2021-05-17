Вчера на реке Каюковка Энгельского района Саратовской области столкнулись два катера, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, 16 мая около 13:20 на излучине реки Каюковка столкнулись два катера – Smartcraft и «Прогресс-4», в результате чего одно маломерное судно перерубило второе.

Находившиеся в катере «Прогресс-4» мужчина и женщина погибли. Второй катер перевернулся и пошел ко дну. Троих человек из него удалось спасти.

Возбуждено уголовное дело.

Фото «КП-Саратов«